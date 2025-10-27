Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

Un carambolage s’est produit ce lundi matin sur la N1013, à hauteur de Guichainville près d’Évreux. Six personnes ont été impliquées, dont deux enfants de 2 et 5 ans. Un homme de 27 ans a été pris en charge en urgence absolue.