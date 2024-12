Quatre blessés, dont deux enfants, dans un face-à-face entre deux voitures à Léry (Eure)

Les sapeurs-pompiers, appelés à 16h46 à se rendre sur place, ont pris en charge six victimes, dont quatre blessées légèrement. Il s’agit d’un homme et d’un enfant de 9 ans et d une femme et d’une jeune fille de 14 ans. Ils ont été transportés respectivement vers les hôpitaux de Louviers et le CHU de Rouen.



Deux autres personnes impliquées dans ce face à face « à forte cinétique » n’ont pas été blessées, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).