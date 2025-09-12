Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

Une collision s’est produite jeudi vers 16 h 15 sur la rue de Pacy, à Miserey. Selon les premiers éléments, deux véhicules se sont percutés frontalement dans des circonstances que l’enquête de la gendarmerie devra préciser.



Les secours ont pris en charge quatre victimes, toutes en urgence relative. Un homme de 44 ans et une femme de 24 ans ont été transportés au centre hospitalier d’Évreux. Un homme de 65 ans et une femme de 72 ans, plus légèrement blessés, ont quant à eux pu rester sur place après examen médical.



La circulation a été temporairement perturbée le temps des opérations de secours et des constatations.