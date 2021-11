Programme chargé pour la ministre déléguée au Logement en visite en Seine-Maritime

• Présentation du chantier des futurs logements des Tissages et du projet de logements intergénérationnels incluant une Maison d’assistantes maternelles, à Caudebec-les-Elbeuf.



• Visite de la résidence Simone Veil et présentation du projet social à Caudebec-les-Elbeuf. Visite d'un appartement témoin, puis échanges avec le bailleur Habitat 76.



• Présentation des projets de renouvellement urbain du quartier du Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. Soutien de l’Etat à la rénovation de la copropriété Robespierre dégradée.



• Congrès de l’UNHAJ : Ouverture de l’après-midi et de la table ronde sur le logement au Kindarena à Rouen



• Présentation du chantier de l’ensemble immobilier l’Éveil dans l’éco quartier Flaubert à Rouen et pose de la 1ère pierre.



Un projet qualifié d’exemplaire par le ministère du Logement notamment sur les modes de construction bois : « cet ensemble immobilier constituera un nouveau lieu de vie qui favorise la mixité sociale et intergénérationnelle, et contribue à la transition écologique du territoire ».