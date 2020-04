Près de Rouen : la voiture finit sa course dans un muret après un refus d'obtempérer

Perdue de vue, la Volkswagen est retrouvée un plus tard accidentée rue Saint-Exupéry : elle a percuté un muret. Le conducteur et son passager sont toujours à bord et sont interpellés. Le passager se plaint de douleurs à l’abdomen provoquées par la ceinture de sécurité. Le conducteur, un sottevillais de 35 ans, tient difficilement debout : alcoolisé, il titube et a des propos incohérents.



La voiture lui appartient et est en règle. Le trentenaire a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer, défaut de maîtrise et quelques autres infractions au code de la route.