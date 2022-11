Près de Rouen, la police s'invite à un rassemblement sauvage de voitures : quinze infractions relevées

Vendredi soir, à partir de 21 heures, entre quarante et cinquante adeptes de runs étaient présents sur le site au volant de leurs rutilante et vrombissante auto, prêts à se livrer en spectacle.



Mais ils n'étaient pas seuls : sur réquisition du procureur de la République, la police avait mis en place un comité d'accueil composé d'une trentaine de fonctionnaires, dont ceux de la compagnie d'intervention et de la brigade motocycliste et de sécurité routière.



Le mot d'ordre, qui a été tenu : empêcher la tenue de ce rassemblement. De fait, les "runneurs" sont restés bien sages. Néanmoins, quinze infractions, dont un port d'arme prohibé, ont été relevées par les policiers qui ont levé le camp vers minuit.