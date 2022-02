Préfabriqués embrasés et nuage de fumée sur la rive gauche de Rouen

Depuis l'incendie de Lubrizol, le moindre panache de fumée suscite l'émoi dans la métropole rouennaise.



Cet après-midi, vers 16 heures, un feu de local préfabriqué a provoqué un dégagement important de fumée rue Léon Maletra, sur la rive gauche de Rouen. Deux préfabriqués "positionnés en bande" et contenant divers matériaux de récupération étaient embrasés à l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'incendie a été éteint au moyen d'une lance. Il n'y a pas de blessé.



Ces locaux étaient "possiblement squattés", d'après le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



L'intervention a mobilisé six soldats du feu et un engin.