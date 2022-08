Pollution à l'ozone : une procédure d'alerte déclenchée en Seine-Maritime

La préfecture de Seine-Maritime a déclenché la procédure d'alerte sur persistance en raison des prévisions de dégradation de la qualité de l’air ambiant, indiquant un niveau élevé d’ozone. La mesure, qui concerne tout le département, est en vigueur depuis ce vendredi après-midi et jusqu'à la levée du dispositif.



Cet épisode de pollution est imputable à la combinaison de conditions météorologiques favorables à la formation d’ozone dans l’atmosphère : fort ensoleillement et fortes températures, indique la préfecture de Seine-Maritime.



Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation lors d’un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, exposition aux pollens en saison.