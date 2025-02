Piégés par la marée montante, quatre personnes et cinq chiens secourus à la Pointe du Hoc

Ce jeudi en fin d’après-midi, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a coordonné une opération de sauvetage spectaculaire au niveau de la Pointe du Hoc, dans le Calvados. Quatre personnes et leurs cinq chiens, piégés par la marée montante, ont été secourus grâce à l’intervention rapide des secours.



Peu après avoir reçu l’alerte via le 196, numéro d’urgence en mer, le CROSS Jobourg a mobilisé plusieurs moyens de sauvetage. Ont été déployés : l’hélicoptère H160 de la flottille 32F de la Marine nationale, basé à Maupertus, un canot de sauvetage léger (CSL), un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) du SDIS 14 ainsi qu’une patrouille de la gendarmerie.