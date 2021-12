Phare cassé et impacts sur la carrosserie : une ambulance des pompiers vandalisée à Rouen

Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) a été endommagé, mercredi 15 décembre, dans la soirée, sur le lieu d’une intervention, dans un quartier des Hauts-de-Rouen.



Appelés vers 21 heures pour un secours à personne à domicile, dans un immeuble de la rue Charles-Cros, les sapeurs-pompiers ont constaté au moment de repartir que leur ambulance avait été vandalisée. En leur absence, un phare a été brisé et des impacts de pierres ont endommagé la carrosserie. Des des traces d’œufs ont également été relevées.



Une plainte a été déposée par le service départemental d’incendie et de secours à l’hôtel de police qui a ouvert une enquête.