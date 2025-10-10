Connectez-vous S'inscrire





« Parachutage » à la prison d'Évreux : deux hommes interpellés avec des stupéfiants


Ils ont été surpris aux abords de la maison d’arrêt avec une chaussette garnie de drogue, destinée à être parachutée dans la cour d'enceinte de l'établissement. Le passager et le conducteur ont été placés en garde à vue et déférés.



Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:10


La maison d'arrêt d'Evreux - Illustration Google Maps
La maison d'arrêt d'Evreux - Illustration Google Maps
Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, vers 0h30, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) en surveillance près de la maison d'arrêt d’Évreux (Eure) a repéré un véhicule suspect, stationné sur un parking jouxtant l’établissement pénitentiaire.

Le passager du véhicule est alors descendu et s’est dirigé à pied vers l’enceinte de la prison. Les policiers l’ont intercepté avant qu’il ne puisse jeter une chaussette lestée contenant 15 grammes d’herbe de cannabis et 31 grammes de résine. Cet Ébroïcien de 21 ans, déjà connu des services de police, a immédiatement été interpellé.

Cannabis, cocaïne et permis annulé

Simultanément, un autre équipage procédait au contrôle du conducteur, resté à bord du véhicule. Âgé de 23 ans, l’homme conduisait malgré une annulation de permis. Il a spontanément remis un morceau de résine de cannabis (4 g), puis a été conduit à l’hôtel de police.

Au cours de la fouille de sécurité précédant son placement en garde à vue, les policiers ont découvert 1,5 g de cocaïne ainsi qu'une capsule contenant un produit non identifié. L’individu, déjà impliqué dans des affaires de stupéfiants, a choisi de faire valoir son droit au silence lors de sa garde à vue.

Comparution immédiate

Les deux suspects ont été déférés ce vendredi en début d’après-midi devant le tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une comparution immédiate. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’intention exacte de cette livraison avortée.




Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, police, prison




http://

« Parachutage » à la prison d'Évreux : deux hommes interpellés avec des stupéfiants

10/10/2025

Au Havre : ivres, le pilote de la trottinette et sa passagère percutent une voiture en stationnement

10/10/2025

Le renseignement douanier démantèle une plate-forme majeure du Darknet français

10/10/2025

Rouen : un petit chien attaqué et blessé mortellement par un staff non tenu en laisse

10/10/2025

Collision frontale : un homme de 25 ans décède sur la D89 à Canville-les-Deux-Églises

10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

10/10/2025

Appel à témoins. 32 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, le corps toujours pas retrouvé

09/10/2025

Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

09/10/2025

A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations

09/10/2025

Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

09/10/2025

Une adolescente tuée au volant d'une voiture sans permis à Baons-le-Comte en Seine-Maritime

09/10/2025

Un homme de 79 ans retrouvé mort dans la Seine, au Pont de Brotonne en Seine-Maritime

08/10/2025

Enlèvement de Khuslen à Alençon (Orne) : l’enfant de 3 ans retrouvée saine et sauve dans le Morbihan

08/10/2025

Projet Aquind en Seine-Maritime : pas de feu vert pour l’utilisation du domaine maritime

08/10/2025

Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

08/10/2025

Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée

07/10/2025

Le Havre : un automobiliste ivre percute un mur après avoir grillé un feu rouge

07/10/2025

Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité

07/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen