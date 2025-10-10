« Parachutage » à la prison d'Évreux : deux hommes interpellés avec des stupéfiants

Simultanément, un autre équipage procédait au contrôle du conducteur, resté à bord du véhicule. Âgé de 23 ans, l’homme conduisait malgré une annulation de permis. Il a spontanément remis un morceau de résine de cannabis (4 g), puis a été conduit à l’hôtel de police.



Au cours de la fouille de sécurité précédant son placement en garde à vue, les policiers ont découvert 1,5 g de cocaïne ainsi qu'une capsule contenant un produit non identifié. L’individu, déjà impliqué dans des affaires de stupéfiants, a choisi de faire valoir son droit au silence lors de sa garde à vue.



➤ Comparution immédiate



Les deux suspects ont été déférés ce vendredi en début d’après-midi devant le tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une comparution immédiate. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’intention exacte de cette livraison avortée.