Orages dans l’Eure : plus de 240 interventions recensées, des secteurs lourdement impactés

Les communes de Bernay, Brionne et Fleury-sur-Andelle figurent parmi les secteurs les plus durement frappés par les intempéries. Les interventions ont concerné principalement :• des inondations locales nécessitant des opérations d’assèchement ou d’épuisement,• des dégagements de voirie encombrée par la végétation ou des matériaux,• et la mise en sécurité de câbles électriques tombés au sol., près de Bernay, la foudre a frappé l'église de la commune. Bilan : toit éventré et clocher effondré . Les dégâts sont impressionnants.