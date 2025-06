Orages violents dans l’Eure : le clocher d’une église s’effondre, les pompiers en alerte maximale

À Valailles, petite commune de l’ouest de l’Eure proche de Bernay, le clocher de l’église a été partiellement détruit sous la force des vents et des pluies torrentielles. Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade, mais les dégâts matériels sont importants.



425 sapeurs-pompiers sont mobilisables ce soir sur le terrain, mais aussi dans les centres opérationnels activés en gestion de crise. Les équipes du Département ont également procédé à quatre interventions ciblées pour sécuriser les routes et infrastructures.



L’épisode orageux devrait se poursuivre dans la nuit. Les autorités appellent à la plus grande prudence et invitent les habitants à limiter leurs déplacements.



Plus d'infos à suivre