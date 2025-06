Orages dans l’Eure : plus de 160 interventions des secours, aucun blessé (bilan à 23 heures)

A lire aussi

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été fortement sollicités ce mercredi 25 juin en soirée, alors que de violents orages ont balayé une large partie du département. À 23 heures, le centre de traitement de l’alerte (CTA) avait reçu six fois plus d’appels qu’en temps normal.Au total, 161 interventions ont été recensées ou sont encore en cours, principalement pour des inondations de caves, épuisements, chutes de câbles électriques et arbres entravant la chaussée. Les communes de Bernay et Brionne concentrent l’essentiel des interventions.