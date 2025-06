Orages dans l’Eure : 226 interventions des pompiers dans la nuit, pas de victime

#AlerteMétéo | Bilan de l’alerte orange 🟠 #orage ⛈️:



☎️484 appels reçus au @sdis27



🧑‍🚒105 interventions des sapeurs pompiers à minuit, principalement pour des chutes d'arbres et de câbles électriques et pour des dégâts occasionnés par les eaux.

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) June 13, 2025



Les orages qui ont balayé l’Eure dans la soirée et en début de nuit du vendredi 13 juin ont fortement mobilisé les services de secours. Le Centre de traitement de l’alerte du CODIS a enregistré 750 appels entre 20h et minuit, en lien avec cet épisode météorologique (le département était placé en vigilance orange).________________________Au total, 226 interventions ont été recensées dans le département, principalement pour des inondations de locaux, chutes d’arbres et épuisements d’eau.