Orages dans l’Eure : 350 appels reçus par les sapeurs-pompiers depuis 20 heures

Depuis 20 heures, les sapeurs-pompiers de l’Eure sont fortement mobilisés. 350 appels ont déjà été traités, 9 postes de commandement avancés sont activés, et 119 soldats du feu sont actuellement engagés sur le terrain.





• Un afflux d’appels important



Depuis 20h00, le centre de traitement de l’alerte (CTA) a enregistré 350 appels d’urgence, traduisant une activité particulièrement soutenue. Cette intensité opérationnelle a nécessité une réorganisation rapide des moyens de secours.



• 9 PCA activés et 23 interventions en cours



Neuf Postes de Commandement Avancés (PCA) ont été déclenchés, sous la coordination de cinq chefs de groupe.



Actuellement, 23 interventions sont traitées en direct, tandis que 72 autres sont en attente dans les différents PCA encore en cours de traitement.



• Des moyens humains et matériels engagés



Au total, 44 engins de secours sont mobilisés, dont 13 véhicules de type VTU (Véhicule de Transport Utilitaire).



Sur les 366 sapeurs-pompiers d’astreinte ou de garde, 119 sont engagés à l’instant présent sur différents secteurs du département.



• Une intervention du Conseil départemental



À noter également : une intervention en lien avec le Conseil départemental est en cours, sans précision pour l’instant sur sa nature exacte.