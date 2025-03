Odeur de gaz suspecte : le lycée Saint-François d’Évreux évacué ce matin

Le lycée Saint-François d’Évreux (Eure) a été évacué ce jeudi matin vers 8h30 en raison d’une odeur suspecte de gaz provenant de la chaufferie de l’établissement privé situé rue Portevin.



Par précaution, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour effectuer une reconnaissance des lieux et réaliser des relevés à l’explosimètre. Dans le même temps, environ 900 élèves et une centaine de membres du personnel (enseignants, administratifs…) ont été évacués afin d’écarter tout risque.



Après vérification et levée de doute, l’alerte a été levée et l’institution catholique a pu reprendre son activité normale.