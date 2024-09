Octobre rose à Grand-Quevilly : témoignage d'une championne de France de marathon atteinte d'un cancer à 24 ans

Octobre rose , mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein, s'ouvre le 1er octobre à Grand Quevilly (Seine-Maritime) avec un rendez-vous gratuit et exceptionnel : la projection du film « Anaïs » au cinéma Pathé de Grand Quevilly à 19h30.



Ce film retrace le parcours d'Anaïs Quemener, championne de France de marathon qui a surmonté un cancer du sein à l'âge de 24 ans. « ANAÏS » a été réalisé par Hélène Hadjiyianni pour Salomon TV et produit par Shanice Mendy.