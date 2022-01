Nuit du Nouvel An : quatre blessés, dont un grave à Rouen, après une chute collective du 3e étage

Selon les premiers éléments, trois des victimes ont chuté du troisième et dernier étage d’un immeuble sur une verrière située au deuxième étage. La quatrième dont on ignore si elle aussi a chuté a été retrouvée au rez-de-chaussée, selon des informations communiquées par les secours.



Les blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers après avoir été dégagés par les hommes du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).



Il s’agit d’une femme de 26 ans et d’un homme de 31 ans transportés tous les deux, en urgence relative, au centre hospitalier universitaire (CHU), d’un homme de 30 ans transporté en urgence absolue mais non médicalisé également sur le CHU et d’un troisième homme, âgé de 30 ans, non blessé qui a été laissé sur place.