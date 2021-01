Neige et verglas en Seine-Maritime : deux voitures dans le fossé, trois personnes blessées

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été très sollicités ce samedi en fin de matinée. Ils sont intervenus, entre 11h et 13h, sur treize accidents de la circulation causés par la neige et le verglas. Dans la majorité des cas, il s’agit de sorties de route ayant fait des dégâts matériels.



A Sept-Meules, deux véhicules sont entrés en collision sur la neige sur la D1314. Les deux voitures ont terminé leur course dans le fossé, en équilibre, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).