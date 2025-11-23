Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

Les chutes de neige mêlées au verglas ont provoqué une série d’accidents samedi soir dans l’Eure. Si la plupart n’ont fait que des blessés légers, deux voitures ont endommagé des poteaux électriques à Garennes-sur-Eure et Saussay-la-Campagne, entraînant des coupures de courant pour près de 300 foyers.