Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité


Les chutes de neige mêlées au verglas ont provoqué une série d’accidents samedi soir dans l’Eure. Si la plupart n’ont fait que des blessés légers, deux voitures ont endommagé des poteaux électriques à Garennes-sur-Eure et Saussay-la-Campagne, entraînant des coupures de courant pour près de 300 foyers.



Dimanche 23 Novembre 2025 - 09:35


La neige et le verglas ont rendu la circulation plus difficile dans certains secteurs de l'Eure, ce samedi soir - Illustration infonormandie
La neige tombée en début de soirée ce samedi dans l’Eure, combinée au verglas, a provoqué une dizaine d’accidents sur les routes du département. Des sorties de route pour la plupart, qui ont mobilisé soixante sapeurs-pompiers et dix-neuf véhicules de secours routiers.

Sept blessés pris en charge par les secours

Deux accidents ont toutefois eu des conséquences plus sérieuses. Vers 22 heures, une voiture a percuté un poteau électrique de 20 000 volts, chemin de la Mare à Garennes-sur-Eure. Les trois occupants, deux hommes de 22 et 23 ans ont été transportés en urgence relative à l’hôpital de Dreux (Eure-et-Loir), et un homme de 20 ans laissé sur place.

Enedis a signalé qu’une vingtaine de foyers ont été privés d’électricité jusqu’à ce dimanche matin. L’intervention a mobilisé neuf pompiers des centres de secours de Pacy, Ézy et Anet.

280 foyers privés d'électricité

Un peu plus tard, vers 1 h 30, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture à Saussay-la-Campagne : le véhicule a terminé sa course, lui aussi, contre un poteau électrique de 20 000 volts. À l’arrivée des secours, les occupants avaient disparu. La route départementale 316, (axe Les Andelys - Bézu-la-Forêt) obstruée par la chute du poteau, a dû être fermée dans les deux sens le temps de l’intervention.

Au total, environ 280 foyers ont été privés d’électricité sur les communes de Saussay, Coudray et Puchay.

Le département était placé en vigilance jaune neige-verglas par Météo-France





Mots clés : accident, Eure, faits divers, neige-verglas, pompiers




