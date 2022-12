Neige et pluies verglaçantes à prévoir en Seine-Maritime et dans l'Eure

Des phénomènes météorologiques vont impacter plus ou moins le réseau routier national durant les trois prochains jours.



Dans les départements de l’Eure et de Seine-Maritime, actuellement en vigilance jaune, un risque modéré de gelée blanche est à prévoir dans la nuit de ce lundi 12 au mardi 13 décembre, avec des chutes de neige la nuit suivante notamment dans l'Eure, prévient la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno)



Dans les départements de la Manche et du Calvados, des gelées blanches sont également attendues cette nuit du 12 au 13 décembre, avec un risque de regel des chaussées restées humides.



Demain, mardi 13, et jusqu'au jeudi 15 décembre, des pluies verglaçantes et chutes de neiges (avec certitudes sur A84, N174 et N175) sont annoncées.



La DIRNO indique, dans un communiqué publié ce soir, qu'elle met tout en œuvre pour traiter ces phénomènes saisonniers. Elle conseille cependant « à tous les usagers de rester très vigilants et de différer leurs déplacements si possible ».