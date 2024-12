Mort d’un employé communal à Oissel : le conducteur impliqué dans l’accident sera jugé le 31 janvier 2025

Le conducteur de la Renault Clio qui a mortellement percuté Philippe Piednoel sur un passage piéton, le dimanche 8 décembre à Oissel, sera jugé le 31 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Rouen.



Âgé de 20 ans, le mis en cause a été déféré ce jeudi soir pour « homicide involontaire aggravé par un délit de fuite et un manquement délibéré, conduite sans assurance et non-mutation de carte grise », a précisé le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, dans un communiqué.

.