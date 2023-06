Mgr Olivier de Cagny nommé évêque d’Evreux : il succède à Christian Nourrichard atteint par la limite d'âge

« J’ai hâte de vous rencontrer et d’apprendre à mieux vous connaître. Depuis mon enfance je n’ai cessé de traverser votre (notre !) diocèse, mais j’ai encore tant de personnes et de lieux à découvrir !



Je viens vers vous comme un serviteur, pour tenir au milieu de vous la place du Christ Bon Pasteur dans les pas de ceux qui m’ont précédé, en particulier Mgr Christian Nourrichard qui m’a immédiatement accueilli comme un frère.



Soyez assurés déjà de l’attention que je veux porter à chacun de vous, au nom du Seigneur, en particulier envers les personnes qui souffrent et qui peinent.



À tous les baptisés et confirmés qui contribuent déjà à l’annonce de l’évangile par le témoignage de leur vie et leur participation à la vie ecclésiale, je dis ma gratitude et ma confiance. »