Météo : L’Eure et la Seine-Maritime en vigilance jaune, 21 départements en orange

Fin de l’alerte orange en Seine-Maritime et dans l’Eure. La Normandie et l’Île-de-France sont passées en vigilance jaune (risques d’orages) sur la carte de Météo France publiée ce jeudi matin.



Vingt-et-un départements sont en vigilance orange, essentiellement dans l’est de la France.



Il s’agit de : Ain, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Isère, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Vosges et Territoire-de-Belfort.



La fin de la canicule est prévue pour demain vendredi.