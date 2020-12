Manifestations interdites dans le centre-ville de Rouen samedi 19 et dimanche 20 décembre

Pour le troisième week-end consécutif, le préfet de Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant toute manifestation dans le centre-ville de Rouen, ce samedi 19 et dimanche 20 décembre, de 10 heures à 22 heures.



Cette mesure est destinée à empêcher toute manifestation à « caractère revendicatif » qui pourrait générer des troubles à l’ordre publique et l’intervention des forces de l’ordre.



« Ce type d'action est incompatible avec l'expression normale de la vie démocratique et le respect des libertés de chacun, y compris le droit de pouvoir effectuer ses achats en tout sécurité et sérénité dans le centre-ville commerçant, qui connaîtra ce week-end une affluence particulière à l'approche des fêtes de fin d'année », explique la préfecture dans un communiqué.



« De plus, de nouveaux appels à manifester à proximité du périmètre défini dans les précédents arrêtés ont été lancés, ce qui laisse craindre de nouvelles tentatives d'intrusion et de manifestations violentes par des individus sortis des cortèges ».