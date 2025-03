Levée de l’alerte pollution aux particules fines en Seine-Maritime

La procédure d’alerte sur persistance relative à la pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) sera levée à compter de demain, jeudi 6 mars 2025. Cette décision a été prise par Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime et préfet de la région Normandie, en raison des prévisions plus favorables établies par Atmo Normandie, l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air.



Les concentrations de particules fines dans l’air avaient atteint des niveaux préoccupants ces derniers jours, entraînant la mise en place de mesures restrictives destinées à limiter l’émission de polluants, notamment des restrictions de circulation (abaissement de 20 km/h de la vitesse) et des recommandations pour limiter les activités polluantes.



Avec l’amélioration attendue des conditions météorologiques, les autorités estiment que la situation ne justifie plus le maintien du niveau d’alerte.