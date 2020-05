Leur voilier s’échoue devant Villerville (Calvados) : les deux plaisanciers récupérés sains et saufs

L’information ayant été confirmée par le sémaphore de Villerville, le CROSS a engagé rapidement des moyens nautiques des stations SNSM de Deauville et d'Honfleur.



A 21h58, les naufragés ont informé le CROSS Jobourg qu'ils se préparaient à évacuer le voilier avec un kayak gonflable. L'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile a été toutefois engagé immédiatement afin de mener une évacuation par les airs.



Moins d’une demi-heure plus tard, les deux plaisanciers en difficulté ont été évacués et transbordés sur la vedette de la station SNSM d'Honfleur. Après un premier bilan de santé satisfaisant, l'hélicoptère Dragon 76, en vol, a été invité à rentrer à sa base, près du Havre.