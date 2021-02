Les secours en mer lancés à la recherche de deux personnes sur la plage de Langrune-sur-Mer

Un dispositif important de recherches a été déclenché ce samedi 20 février, en début d'après-midi, sur la plage de Langrune-sur-Mer (Calvados). Il a été coordonné par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg, informé par des témoins sur la plage de Langrune-sur-Mer, qu'un baigneur était en difficulté et que son époux s'était mis à l'eau pour lui porter secours.



Immédiatement, des moyens nautiques et aériens ont été engagés, notamment deux embarcations de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Courseulles-sur-Mer alors en exercice à l'est de Courseulles ainsi que l'hélicoptère de la douane basé au Havre qui survolait à ce moment-là Port-en-Bessin.