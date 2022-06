Les sapeurs-pompiers mobilisés sur un feu de combles à Arques-la-Bataille près de Dieppe

Les sapeurs-pompiers sont intervenus cet après-midi peu après 15 heures sur le lieu d’un incendie rue Saint-Julien à Arques-la-Bataille, près de Dieppe (Seine-Maritime) il s’agissait d’un feu de combles dans une habitation.



Vingt sapeurs-pompiers et 6 engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Ils ont déployé trois lances à incendie dont une sur échelle, pour combattre le sinistre. La toiture a été entièrement détruite et les deux occupants de la maison vont devoir être relogés , indique une source policière.



Il est fortement conseillé d’éviter ce secteur où l’intervention est toujours en cours.



Plus d’infos à venir