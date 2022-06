Les sapeurs-pompiers engagés sur deux gros incendies ce matin dans l'Eure

Cinq minutes plus tard, à 4h10, un autre incendie a nécessité l'intervention des soldats du feu à Saint-Georges-Motel, au lieudit la ferme de la Paquetterie. Là, c'est un bâtiment agricole qui était en proie aux flammes. Les meules de pailles et une moissonneuse batteuse entreposés à l'intérieur ont été entièrement détruits ainsi que le bâtiment d'environ 1 000 m2.



Deux lances à incendie ont été déployées, ce qui a permis de circonscrire le sinistre et de sauvegarder un bâtiment voisin de 100 m2 et un tracteur.



Dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés. Ils étaient toujours sur les lieux ce matin vers 10 heures. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer l'origine du départ de feu.