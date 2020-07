Les sapeurs-pompiers de l’Eure confrontés à une série de feux de chaume cet après-midi

Une vingtaine de sapeurs-pompiers se positionnent : les flammes ont embrasé une parcelle de chaume de 10 hectares. Ils parviennent à en sauver une partie, soit 3 hectares, mais surtout à empêcher le feu de se propager à la société de transport Lothon et à deux habitations voisines.



15h15. Un violent incendie s’est déclaré dans un champ à Sainte-Marie d’Attez. Malgré les moyens engagés (36 sapeurs-pompiers) le feu a détruit quelque 20 hectares de chaume ainsi que des round baller.



Un peu plus tard, à La Haye-Aubrée, treize sapeurs-pompiers sont engagés sur (encore) un feu de chaume : 4 hectares détruits et une cinquantaine de round baller partis en fumée.



Enfin, à 16h27, intervention a Bérengeville-la-Campagne où une vingtaine de mètres carrés d’herbes sèches sont en feu.