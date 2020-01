Les auteurs d’un vol de téléphone portable arrêtés en flag’ à Rouen : ils étaient surveillés par la BAC

Les policiers ont rapidement la réponse : le centre d’information et de commandement (Cic) signale par radio qu’une jeune femme de 22 ans vient de déclarer le vol de son Samsung Galaxy par un groupe d’individus place du Vieux-Marché.



Les quatre mis en cause, âgés entre 16 et 25 ans et originaires de l’agglomération, sont interpellés et conduits à l’hôtel de police pour vérifications. La victime reconnaîtra formellement son téléphone (elle a pu le récupérer) ainsi que les auteurs du vol qui seront placés en garde à vue pour vol en réunion.