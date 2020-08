Les Havrais contraints aussi de porter le masque à partir de ce vendredi et jusqu'au 15 septembre

Après Rouen, hier, le préfet de la Seine-Maritime, en accord avec le maire du Havre, Edouard Philippe, a pris aujourd'hui un arrêté portant obligation de port du masque pour toutes les personnes de onze ans et plus au sein de la ville du Havre du 14 août (demain vendredi) et jusqu'au 15 septembre.



Sont concernés par cette mesure, les secteurs du centre-ville :



Quartier des Halles centrales :

- place des Halles centrales,

- rue Bernardin de Saint-Pierre de la rue Voltaire à la rue Louis Brindeau,

- zone piétonne des rues Victor Hugo, Bernardin de Saint-Pierre et Robert de la Villehervé, - place Auguste Perret,

- rue Louis Brindeau entre la rue Bernardin de Saint-Pierre et la rue de Paris,

- rue Racine.



Quartier de l’Hôtel de ville et de l’espace Coty :

- pourtour de la place de l’Hôtel de ville, à l’exclusion des jardins,

- avenue du Général Leclerc,

- avenue René Coty entre l’avenue du Général Leclerc et la rue Maréchal Gallieni, - rue Mme de Lafayette,

- rue Albert-André Huet,

- rue Anatole France entre la rue Casimir Perier et la rue Maréchal Gallieni,

- rue Casimir Perier entre l’avenue René Coty et la rue Anatole France,

- rue André Caplet,

- rue Maréchal Gallieni entre l’avenue René Coty et la rue Anatole France.



Quartier de la Plage :

- Digue - promenade André Duroméa.