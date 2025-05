Les 24 et 25 mai, le MACA fera rugir les moteurs miniatures aux Andelys, dans l'Eure

Les 24 et 25 mai 2025, la commune des Andelys, dans l'Eure, vibrera au rythme des moteurs thermiques miniatures. Le MACA (Modélisme auto club des Andelys), pilier du modélisme en Normandie depuis plus de trois décennies, accueillera la deuxième manche du prestigieux Championnat de France 1/8e thermique tout-terrain.



Fidèle à sa réputation, le club mettra à disposition l’un des circuits les plus techniques du championnat, situé au stade René Tomasini. Entre terre, pavés, gazon synthétique et béton, les conditions promettent un spectacle de haut vol.