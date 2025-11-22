Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans une maison de la rue Gustave-Flaubert à Eu, touchant entièrement le sous-sol du pavillon. Un couple et leur chien ont pu sortir avant l’arrivée des secours.