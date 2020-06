Le poids lourd se rabat, la voiture s’immobilise sur le toit : deux blessés sur le boulevard Industriel près de Rouen

Un accident de la circulation a impliqué un poids lourd et une voiture de tourisme ce lundi 11 juin, vers 11 heures, à la limite de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. Une jeune femme de 18 ans a été blessée sérieusement.



Dans des circonstances qui restent à établir, la conductrice d’une Peugeot 207 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle circulait sur le boulevard Industriel en direction de Rouen. Elle aurait été surprise par la manœuvre d’un poids lourd qui s’est rabattu sur la droite à sa hauteur, selon les premiere.



Toujours est-il que la voiture a heurté le trottoir et s’est immobilisée sur le toit, dans le fossé, après avoir fait un tonneau.