Connectez-vous S'inscrire

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe


Repéré de nuit sans éclairage, un jeune homme à scooter a enchaîné les manœuvres dangereuses avant d’être interpellé par la police après une course à pied.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 11:26


Le fuyard a pris des risques pour échapper au contrôle de police - Illustration Adobe Stock
Le fuyard a pris des risques pour échapper au contrôle de police - Illustration Adobe Stock
Des policiers, en patrouille, hier jeudi vers 23 heures, quai de la Somme à Dieppe, ont repéré un scooter circulant tous feux éteints. Le pilote, refusant de se soumettre à un contrôle, a pris la fuite à vive allure dans les rues du Pollet et de Neuville-lès-Dieppe. Sens interdits, stops brûlés, zigzags : sa conduite a mis en danger les usagers comme les policiers lancés à sa poursuite, relate une source proche de l'enquête.

Arrivé au bout d’une impasse, le fuyard a ralenti avant de tenter de forcer le passage en dirigeant son deux-roues, à faible vitesse, vers deux policiers. Il a finalement chuté puis abandonné son scooter pour déguerpir à pied.

Le scooter n'était pas assuré

Après environ un kilomètre de course, le jeune homme de 18 ans a été rattrapé et interpellé sans résistance. Les vérifications ont montré qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire. Le scooter, non assuré, a été placé en fourrière.

Les dépistages alcool et stupéfiants se sont révélés négatifs. Aucun policier n’a été blessé. L’individu a été placé en garde à vue.




Mots clés : Dieppe, enquête, faits divers, police, scooter, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

19/11/2025

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

19/11/2025

Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

19/11/2025

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

19/11/2025

Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé

19/11/2025

Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

19/11/2025

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen