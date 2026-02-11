Connectez-vous S'inscrire

Le maire de Mérey, dans l'Eure, renvoyé devant la justice dans une affaire de stupéfiants


Le maire de Merey est mis en cause dans une enquête portant sur un trafic de stupéfiants impliquant son fils. Déféré vendredi au parquet d'Evreux en vue d'une comparution immédiate, l'audience a finalement été reportée au 27 mars.



Mercredi 11 Février 2026 - 11:51


La mise en cause du maire de la commune d'à peine 350 habitants a suscité bien des commentaires et interrogations - Illustration infoNormandie
La mise en cause du maire de la commune d'à peine 350 habitants a suscité bien des commentaires et interrogations - Illustration infoNormandie
Gérard Petit, maire de Mérey, une commune d'à peine 350 habitants proche de Pacy-sur-Eure, a été déféré vendredi 6 février devant un magistrat du parquet d'Evreux (Eure) à l'issue de sa garde vue qui a duré trois jours. 

Gérard Petit a été interpellé mardi 3 février avec trois autres personnes, pour être entendus dans le cadre d’une enquête préliminaire conduite depuis plusieurs mois par la brigade de recherches de la gendarmerie de Louviers, portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Les faits reprochés : détention et complicité dans un trafic

Deux autres personnes - le fils du maire et le fournisseur présumé -  interpellées le même jour ont été présentées devant le tribunal en même temps que Gérard Petit. Une troisième personne, jugée moins impliquée, a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Les investigations des gendarmes laissent penser que Gérard Petit aurait permis à son fils, résidant avec lui, d’organiser un trafic de stupéfiants. Le premier magistrat de la commune est ainsi soupçonné de « détention illicite de stupéfiants, complicité d’offre ou de cession, et complicité d’acquisition de produits stupéfiants », indique notamment le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin.

Un autre mis en cause est quant à lui suspecté d’avoir fourni les produits au fils du maire. Il est, pour l’heure, la seule personne placée en détention provisoire.

Père et fils placés sous contrôle judiciaire

À la demande de son avocat, qui a sollicité un délai pour préparer la défense du prévenu, l’audience de vendredi a été renvoyée au 27 mars. En attendant , Gérard Petit et son fils ont été placés sous contrôle judiciaire. L’affaire sera entièrement réexaminée à cette date par le tribunal correctionnel d’Évreux.





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, maire, Mérey, stupéfiants, trafic




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
http://

Le maire de Mérey, dans l'Eure, renvoyé devant la justice dans une affaire de stupéfiants

11/02/2026

FLASH INFO - Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier

11/02/2026

Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

10/02/2026

Eure : la première pierre du futur centre de secours de Vexin-sur-Epte est posée

10/02/2026

Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray

10/02/2026

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026

Seine-Maritime : au volant d'une voiture en mauvais état et sous l'emprise de stupéfiants

09/02/2026

A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février

09/02/2026

Bilan touristique 2025 : la Seine-Maritime, une destination qui tourne à plein régime toute l’année

09/02/2026

Le Havre : il circulait feux éteints avec un pneu crevé, le conducteur contrôlé positif à l’alcool et au cannabis

09/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

09/02/2026

Déville-lès-Rouen : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol sur un chantier

09/02/2026

Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen

09/02/2026

Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés

08/02/2026

Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée

08/02/2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026 -

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026 -

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026 -

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen