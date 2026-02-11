Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO - Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier


Un important ralentissement perturbe la circulation entre Rouen et l’A150 ce mercredi matin, en raison d’un chantier de neutralisation de voie et d’un trafic particulièrement dense.



Mercredi 11 Février 2026 - 08:40


Difficile de circuler ce mercredi matin sur l’A150 - illustration infonormandie
Difficile de circuler ce mercredi matin sur l’A150 - illustration infonormandie
La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest signale de fortes perturbations sur la RN1338 (Sud 3) et l’A150 dans le sens Rouen > Caen / Paris. La formation d’un bouchon conséquent résulte d’un chantier en cours nécessitant la neutralisation de la voie de droite, combiné à un flux de circulation plus élevé qu’à l’accoutumée.

Les difficultés se concentrent sur l’axe RN1338/A150, avec un trafic fortement ralenti actuellement. Il est demandé aux automobilistes d’éviter le secteur ou, lorsque cela est possible, de décaler leur horaire de déplacement.

Conseils de circulation
• privilégier un itinéraire alternatif
• différer son départ si possible
• adapter sa vitesse à l’approche de la zone de travaux

La durée des perturbations est estimée jusqu’à la mi-journée. 





Mots clés : circulation, Rouen, Seine-Maritime, travaux




11/02/2026

