Le feu de voiture se propage à un garage et à la façade d'un immeuble à Port-Jérôme-sur-Seine

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce mercredi matin vers 9h45 rue Emile-Zola à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) pour un feu de véhicule devant un garage. A leur arrivée, l'incendie s'était propagé au garage et à la façade de l'immeuble de trois étages qui, par sécurité, a été évacué.



L'incendie, dont l'origine est inconnue, a été éteint au moyen d'une lance. Il a mobilisé cinq engins et dix-sept sapeurs-pompiers.



Les sept occupants évacués ont pu réintégrer l'immeuble après dégarnissage et ventilation des lieux.