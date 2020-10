Le collège du Bois-d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine rebaptisé « Samuel Paty » ?

« Nous proposons que le collège du Bois d’Aulne prenne le nom de Samuel Paty pour que personne n’oublie jamais ce drame », a déclaré Pierre Bédier, président du Département des Yvelines. « La liberté d’expression est l’un des socles de notre République. Il est de notre devoir de continuer à la défendre coûte que coûte et de ne jamais céder face à la barbarie ».



Le soir même, le président de la République est venu sur les lieux du drame à Conflans-Sainte-Honorine. « Un de nos concitoyens a été assassiné, aujourd'hui, parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé », a déclaré en substance Emmanuel Macron.



Quelques jours plus tôt, le professeur avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Ce qui lui avait valu des critiques mais surtout des menaces sur les réseaux sociaux.