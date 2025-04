Le centre de secours de Val-de-Reuil fête ses 20 ans : une journée portes ouvertes à ne pas manquer

Le centre d’incendie et de secours (CIS) de Louviers–Val-de-Reuil célèbre ses 20 ans d’existence avec une journée portes ouvertes, le vendredi 26 avril de 9h30 à 18h, sur l’avenue des Métiers à Val-de-Reuil (Eure).



L’événement, gratuit et ouvert à tous, promet un programme riche en animations et en découvertes pour petits et grands. Au menu :

• Cérémonie officielle et baptême du centre,

• Démonstrations spectaculaires de secours routier et interventions d’équipes spécialisées,

• Ateliers ludiques : gestes qui sauvent, parcours pour mini-pompiers,

• Présentation de véhicules et équipements utilisés au quotidien par les sapeurs-pompiers.



Une belle occasion de plonger dans l’univers des soldats du feu et de partager un moment convivial, tout en découvrant les coulisses de leur mission de service public.



Entrée libre et animations tout au long de la journée.