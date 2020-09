Le cadavre d’un homme repêché dans le bassin Saint-Gervais à Rouen

Le cadavre d’un homme d’une trentaine d’années a été repêché, ce dimanche matin, dans le bassin Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime).



C’est un témoin qui a alerté les sapeurs-pompiers vers 11h30. Une équipe spécialisée en sauvetage-aquatique a été dépêchée sur place et a récupéré le corps sans vie de la victime. Un certificat de décès avec obstacle médico-légal a été délivré par un médecin.



Une autopsie pourrait être pratiquée à la demande du parquet de Rouen afin de déterminer précisément les causes de la mort.



Une enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire qui va dans un premier temps se charger d’identifier formellement la victime et vérifier si une disparition inquiétante avait été signalée à leurs services ou à la gendarmerie.