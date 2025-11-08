Connectez-vous S'inscrire

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure


L'Armistice du 11-Novembre 1918 sera célébré avec ferveur mardi prochain. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu , sera sur ses terres dans l'Eure où il présidera les cérémoniées à Vernon, ville dont il a été le maire. Une trentaine d'autres commémorations auront lieu dans le département.



Samedi 8 Novembre 2025 - 18:54


Sébastien Lecornu - Photo X (ex-Twitter)
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, se rendra à Vernon, dans l'Eure,  ce mardi 11 novembre 2025 pour présider la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.

Hommage aux morts et dépôt de gerbes

La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.

Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l'Eure

 




08/11/2025

