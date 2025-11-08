Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure

Sébastien Lecornu - Photo X (ex-Twitter)
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, se rendra à Vernon, dans l'Eure, ce mardi 11 novembre 2025 pour présider la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.
Hommage aux morts et dépôt de gerbes
La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.
A lire aussi
Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure
L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.
Hommage aux morts et dépôt de gerbes
La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.
A lire aussi
Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure
Les autres infos du jour
-
Rouen : l'échafaudage endommagé par une camionnette rue Etoupée va être démontée
-
Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée
-
Poids lourd renversé en Seine-Maritime : l’A29 coupée pendant 2 heures cette nuit
-
Dieudonné interdit deux fois de suite en Seine-Maritime : bras de fer entre le préfet et l'humoriste