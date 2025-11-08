Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure

A lire aussi

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, se rendra à Vernon, dans l'Eure, ce mardi 11 novembre 2025 pour présider la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.