Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

À l’occasion du 107e anniversaire de l’Armistice de 1918, les cérémonies en hommage aux « Morts pour la France » se tiendront mardi 11 novembre dans de nombreuses communes de l’Eure. Une invitation solennelle à entretenir la mémoire collective, dans un esprit de paix et de reconnaissance.



Plusieurs personnalités seront présentes aux côtés des porte-drapeaux, des élus, des anciens combattants et des habitants : le préfet Charles Giusti et les sous-préfets du département se répartiront entre les trois arrondissements.