Le Petit-Quevilly : un homme blessé d'un coup de couteau, sa conjointe en garde à vue

Une femme, la compagne de la victime, présentait quant à elle des ecchymoses au front. Cette dernière, âgée de 34 ans, a raconté aux policiers qu’une dispute a éclaté au sein du couple. Son conjoint lui aurait porté un coup de poing au visage, a-t-elle déclaré, tout en précisant qu’elle est allée dans la cuisine et a récupéré un couteau pour se défendre. C’est alors que son conjoint s'avançait vers elle que ce dernier se serait blessé en touchant le couteau, a affirmé la conjointe plaidant l’accident.



La femme, elle, a été interpellée et placée en garde à vue.



Le blessé, dont les jours ne sont pas en danger, a été transporté au CHU de Rouen. Il sera entendu dès sa sortie de l'hôpital et pourrait être lui aussi en garde à vue pour violence envers sa conjointe.