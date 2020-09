Le Havre : un homme à trottinette blessé grièvement à la tête dans un accident

Un accident grave de la circulation a impliqué une voiture et une trottinette électrique au Havre (Seine-Maritime). Il s’est produit ce mardi 15 septembre vers 18 heures à l’intersection des rues Demidoff et Berthelot.



Selon les premières constatations, l’homme qui circulait à trottinette, rue Demidoff, en direction d’Harfleur, n’aurait pas observé le feu rouge. Il est alors entré en collision avec une Audi qui arrivait à faible allure par la rue Berthelot et abordait le carrefour au feu vert.