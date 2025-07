Le Havre : un feu ravage un bâtiment désaffecté, les pompiers toujours à l’œuvre

Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) a engagé 16 sapeurs-pompiers avec quatre engins. Les premières actions ont consisté à une reconnaissance des lieux et à établir un dispositif d’extinction et d’alimentation en eau.



Le dégarnissage de la toiture est en cours, une opération fastidieuse visant à éteindre les derniers foyers persistants. Le propriétaire du bâtiment est sur place et fait procéder à la sécurisation des lieux, indiquent les secours, tandis que l'intervention se termine pour eux.