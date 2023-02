Le Havre : un couple interpellé les bras chargés après le cambriolage d'un tabac à Lanquetot

Une heure plus tôt, la brigade anticriminalité de nuit avait été informée par le centre d'information et de commandement (CIC) qui gère les appels de police-secours, qu'un vol par effraction venait d'être commis dans un bureau de tabac de Lanquetot, près de Bolbec.



Le buraliste qui vit au-dessus du commerce a pu fournir aux policiers le signalement des auteurs et de la voiture avec laquelle ils ont pris la fuite. La description d'un des suspects a mis tout de suite les fonctionnaires de la BAC sur la piste d'un homme qu'ils ont arrêté dernièrement pour un vol par effraction. Ils sont donc allés à son domicile au Havre et ont mis en place une discrète surveillance.